Die Rechte der Menschen und ...

die Räder müssen fahren ...

Fahrradfahren ist schön ... zweifellos ... das ändert aber nichts daran daß ...

Fahrradfahren auf den Gesamtverkehr bezogen provinziell ist ...



die Interessen der Bürgerschaft einer Stadt liegen nicht

in einem mehr oder weniger sportlich geprägten Fahrrad-Individualverkehr ...



sondern darin .... daß es ein oder gar mehrere verbundene Zentren geben muß ..

durch die die Versorgung der Bürger gewährleistet ist ...



und für diese Ver-sorgung und Ent-sorgung im weitesten Sinne ...

also vor allem auch inclusive Notarzt Krankenwagen Feuerwehr Polizei Müllabfuhr etc



braucht man optimal leistungsfähige Straßen ...

auf denen es wie an der Börse geht ... schnell rein und schnell wieder aus ...



*



