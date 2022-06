Sonntag, 19 Juni 2022 | 24.170

Die Menschenrechte und ...

die Sanktionen ...

früher ... aber schon zu Zeiten ... als man erkannt hatte ...

daß auf einem gehobenen Zivilisationsniveau Politik besser ist als Krieg ...



hieß es dann aber letztlich doch immer wieder ...

Krieg ist die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln ...



und über dieses Niveau ist man bis heute auch nicht hinausgekommen ...

anscheinend weil es eher in der Natur des Menschen liegt ...



seine 'physischen / physikalischen Kräfte' zu messen ... also die Mittel der Gewalt etc ...

statt seine geistigen / intellektuellen / mentalen Kräfte ... also die Mittel der Kultur ...



das Idiotischste in dieser Hinsicht sind Sanktionen ... also etwa der Kinderglaube ...

man könnte Kinder erziehen indem man ihnen das Fernsehen verbietet ...



