Sonntag, 20 März 2022 | 11.079

Die Menschenrechte und ...

Bundespräsident Steinmeier ...

so ein Scheißpräsident ...

wozu brauchen wir solche so genannten Politiker ???



'kommt ein Präsident in die Glühwein-Bar' ... in Altenburg / Thüringen / Deutschland ...

wo er den Armin Laschet gibt ...



statt daß er in die Ukraine fliegt und sich dem Präsidenten Putin entgegenstellt ...

und sagt ... Schluß jetzt ... keine weitere Kriegshandlung ... nur über meine Leiche ...



das deutsche Volk hat den Diktator Adolf Hitler überlebt ...

aber an seinen so genannten 'demokratischen' Politikern wird es zugrunde gehen ...



vor allem an den 'Sozial'-Demokratischen und an den 'Gerechtigkeits' Demokratischen ...

das heißt ... den Bundesverfassungsgerichts-Präsidenten und Richtern mwd ...



es ist einfach nicht zu fassen ...

Deutschland ! Deutschland ! ... wohin hat Angela Merkel Dich gebracht ... ???









