Samstag, 18 Juni 2022 | 24.169

Die Menschenrechte und ...

die Gratwanderung ...

bekanntlich gibt es immer zwei Möglichkeiten ... mindestens ...

entweder / oder ... so oder so ...



wenn sich etwas bewegt ... hat es in der Regel eine Richtung ... meistens vorwärts ...

manchmal aber auch rückwärts ... oder seitlich ... rechts oder links ...



diagonal oder digital ... horizontal oder vertikal ...

oder gar dimensional ... drei / vier / fünf ff usw ...



allem gemeinsam ist ... es ist ein Weg ... der Weg der das Ziel ist ...

und dieser Weg ist mal breit / mal schmal ...



mal eng ... wie dieses sprichwörtliche Nadelöhr ... mit oder ohne Kamel ...

mal leicht mal schwierig ... am schwierigsten ist die Gratwanderung ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten und Hinduisten und Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und Absturz / Ausrottung / Apokalypse ...









