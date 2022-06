Freitag, 17 Juni 2022 | 24.168

Die Menschenrechte und .,..

naja ... der 17. Juni 1953 ...

das große Jubiläum findet erst im nächsten Jahr wieder statt ...

dann immerhin schon 70 Jahre ...



natürlich ist heutzutage alles 'anders' ...

aber wirklich 'verändert' ... also ich meine verbessert ... hat sich eigentlich nichts ...



es gibt so einen Spruch ... 'alles ist schlechter geworden ...

nur eine Sache ist besser geworden ... die Moral ist auch schlechter geworden' ...



und so ähnlich ist das auch mit der Lage der Nation ...

das Volk lebt nach wie vor unter dem verfassungsmäßig vorgesehenen Niveau ...



aber die Verblödelungsmasche von Politik und Rechtsprechung ...

die Unterhaltungsmasche von Medien und Kirchen ...



die Verniedlichungsmasche von Kunst und Kultur ...

also all diese Maschen und Geschäftsmodelle etc ...



sind inzwischen derart perfekt professionalisiert und objektiv organisiert ...

daß sich das Volk nicht mal bewegen ... geschweige streiken kann ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten sowie andere Terroristen und Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krieg und Tod ...









