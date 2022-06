Donnerstag, 16 Juni 2022 | 24.167

Die Menschenrechte und ...

Fronleichnam ...

Fronleichnam ... Corpus Christi ... der Leichnam / der Leib des Herrn ...

das ist etwas anderes als wenn man einfach von einer Leiche spricht ...



im Christlichen Verständnis / in der Christlichen Tradition ...

bedeutet es eher das Gegenteil ... Anwesenheit ... Leben ...



eine Hostie vermittelt das individuell spürbare Gefühl ...

nicht nur der ständigen Gegenwart Jesu Christi ...



sondern auch seine 'leiblichen' Sorge und Fürsorge ...

Brot und Wein ... Essen und Trinken ...



was haben die lebenden Menschen von der Ankündigung ...

'von dannen er wiederkommen wird ... und gar zu richten ...' (?) ...



der Glaube nutzt nur in der Form ...

Jesus Christus lebt ... hier und jetzt und mitten unter uns ...



Jesus Christus ist die personifizierte Form des verfassungsmäßigen Begriffs ...

'Die Bundes Republik Deutschland ist ein sozia-ler Staat' ...



*



das Politische Konzert ...

der Rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...









