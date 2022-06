Mittwoch, 15 Juni 2022 | 24.166

die Pandemie ist gewissermaßen das Gegenteil von der Energiekrise ...

unter anderem natürlich ...



Pandemie heißt ... wir haben zuviel ... Viren / Bakterien und so ...

Energiekrise heißt ... wir haben zuwenig ... Strom / Gas und so ...



beide Situationen erfordern vor allem ein ebenso professionelles wie spezeilles...

also unterschiedliches (!) Management ... um nicht zu sagen 'Operation' ...



ob in der Situation zuviel oder zuwenig ändert nichts am Charakter der Krise ...

die behoben werden muß ...



zur Vermeidung von Krisen hilft allerdings nur ein einziges Mittel ...

verfassungsgemäße Politik ...



*



