Die Politische Predigt ...

Schöpfung ... oder Evolution ?

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist diese Frage falsch gestellt …

es geht nicht ums ‘oder’ sondern ums ‘sowohl als auch’ ...



wenn man den Begriff ‘Schöpfung’ gleichsetzt mit ‘Geist’ …

möglicherweise mit dem ‘Heiligen Geist’ ...



und den Begriff ‘Evolution’ gleich setzt mit Kraft Stärke Gewalt ...

die sich im Sinne des ‘Rechts des Stärkeren’ bekanntlich immer durchsetzt …



laut Bibel war am Anfang das Wort …

es müßte also eigentlich heißen … ‘Am Anfang war der Geist’ …



man könnte so weit gehen und sagen …

‘Am Anfang war die Frau’



also der geistig / psychisch / kreativ etc stärkere …

dafür aber der physisch schwächere Teil dieser ‘Schöpfung’ …



und dann kam bekanntlich ‘Adam’ …

also der physisch stärkere dafür aber etwas blödere Teil der Schöpfung ...



genauer gesagt also die ‘Evolution’ …

bzw dieses Element / diese Komponente des Stärkeren …



das sich im Verlauf der Entwicklung letztlich immer durchsetzt ...

unabhängig davon was daran nun git ist oder schlecht …



wenn man die aktuelle Entwicklung betrachtet …

könnte man an dieser geradezu Theorie ver-zweifeln ...



mit anderen Worten ...

so gesehen wäre also die Evolution die Vergewaltigung der Schöpfung ...









