Freitag, 18 März 2022 | 11.077

Die Menschenrechte und ...

die Rote Linie von Olaf Scholz ...

das ist wieder mal typisch ..

für diese sozialistische Denke der SPD im allgemeinen und Olaf Scholz im besonderen ...



wie kann man so querdenken ...

und sich selbst eine rote Linie setzen ... die man nicht überschreiten will ...



es ist genau diese hirnverbrannte Denke ... mit der Putin nach wie vor seine Rechnung macht

und daß diese Rechnung nach wie vor für ihn aufgeht ... und das heißt weiter so ...



die entscheidende Frage ist doch ... wann Putin und Xi Jinping die rote Linie überschreiten ...

die man für sie gelten lassen muß ...



wenn Caesar nicht den Rubico überschritten hätte ...

würde er wahrscheinlich heute noch da stehen ...



und in Rom ginge es auch ohne Bürgerkrieg weiter drunter und drüber ...

daß das nicht ohne Risiko ist ... war klar ... es gibt nun mal keine heile Welt ...



zur Zeit gibt es mindestens zwei so genannte rote Linien ...

von denen im Wesentlichen der weitere Gang der Dinge abhängt ...



die von Olaf Scholz ... der meint die Nato dürfe nicht von sich aus eingreifen ...

sonst würden die Reaktionen darauf zum Weltkrieg führen ...



und die der Nato ... die meint ... Putin dürfe nur nicht Nato-Territorium angreifen ...

sonst würde sie eingreifen ... egal ob das dann zum Weltkrieg führt oder nicht ...









