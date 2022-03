Freitag, 18 März 2022 | 11.077

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

übt sich nach wie vor in seiner sattsam bekannten Ignoranz und Untätigkeit …

in voller Einmütigkeit mit der Exekutive geschweige der Legislative ...



selbst der Hamburger Helmut Schmidt ist doch schon gescheitert …

an der großen Weltpolitik … warum jetzt auch noch der Hamburger Olaf Scholz ???



ständig wird betont … dieser Krieg sei nicht der Krieg der Russen gegen die Ukrainer …

sondern stünde in der alleinigen Verantwortung eines einzigen Menschen …



eben eines gewissen Wladimir Wladimirowitsch Putin …

konsequenterweise müßte sich ihm einer der prominentesten Vertreter des Westens …



entgegenstellen … und sagen … ‘nur über meine Leiche’ ...

also eben Joe Biden … oder gar doch Olaf Scholz (??) ...



aber der hat ja offensichtlich mehr Schiß in der Hose …

als Vaterlandsliebe … Europa … Freiheit … Recht … im Herzen ...



immerhin kann ich mit dieser Methode in anderen Zusammenhängen …

einen kleinen persönlichen Erfolg verzeichnen ...



mit anderen Worten … es geht doch gar nicht darum …

mit ukrainischen oder gar Nato-Truppen die russischen Truppen aufzuhalten …



sondern es geht darum … daß Biden den Putin aufhält …

oder Macron … oder vielleicht sogar die Queen …



es gab mal eine Zeit … da stand die Welt still ...

weil eine prominente Politikerin bei einer internationalen Tagung sagte ...



wenn hier noch einmal das Wort Bundesverfassungsgericht fällt …

verlasse ich unter Protest den Saal ...



es wäre an der Zeit …

daß endlich wenigstens einmal an passender Stelle das Wort 'Bundesverfassungsgericht' fällt









