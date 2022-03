Donnerstag, 17 März 2022 | 11.076

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

der so genannte Westen verzichtet darauf …

mit militärischen Mitteln in die ‘Militärische Spezialoperation’ Putins einzugreifen …



und versucht es statt dessen mit so genannten Sanktionen …

also mit wirtschaftlichen Mitteln ...



nun ist es eine Eigenart von Sanktionen …

um nicht zu sagen ein Naturgesetz … um in der Spreche des Rechts zu bleiben …



daß man sich mit Sanktionen immer auch selbst ins eigene Fleisch schneidet ...

und den eigenen Interessen unter Umständen sogar mehr schadet als dem Gegner ...



kein vernünftiger Mann käme doch auf die Idee … zu seiner Frau zu sagen …

das paßt mir nicht und wenn Du das nicht läßt … dann schlafe ich nicht mehr mit Dir ...



wie gesagt … kein vernünftiger (1) Mann (2) …

der so genannte Westen ist aber bekanntlich nicht vernünftig … sondern geisteskrank …



und er ist vor allem kein Mann …

denn hier regieren bekanntlich die Frauen … soweit nicht jwd ... oder so ...



bekanntlich kann man ein Problem nur lösen ...

auf dem Weg und mit den Mitteln ... wie es entstanden ist ...



man kann es natürlich auch anders versuchen ... aber dann ist es eben auch was anderes ...

und nicht das gleiche Problem ... sondern ein aliud ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen … daß man eine militärische Spezialoperation ...

nicht mit einer geisteskranken Spezialoperation ‘bekämpfen’ kann ...



und was eine Frau zu einer anderen Frau sagt oder macht … wenn ihr was nicht paßt …

weiß ich (noch) nicht … gehört aber zu meinen Forschungsgebieten ...



und soweit ich weiß ...

funktioniert das da zumindest mit dem 'dann schlaf ich nicht mehr mit Dir' auch nicht ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen