Mittwoch, 16 März 2022 | 11.075

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

es geht bei dem Krieg in der Ukraine bekanntlich umd die Menschenrechte

und laut Annalena Baerbock oder auch Bärbel Bas und anderen schönen Frauen …



ums Völkerrecht … also jedenfalls ums Recht …

und das für das Recht zuständige Organ ist nun mal das Bundesverfassungsgericht ...



zuständig ist beispielsweise also nicht die Exekutive …

weder in der Politik noch in der Wirtschaft noch sonst wo ..



und schon gar nicht die Legislative … die ja leider … dem was de facto gemacht wird ...

nur den Rahmen geben soll … also eine Art Legitimation ...



manche sagen auch … es ginge ums Kriegsrecht …

als ob es ein Recht gäbe … Krieg zu führen ...



oder … von hinten durchs Ohr ins Auge … man sagt … man wolle sich ja nur verteidigen ...

und es gäbe ein Recht sich zu verteidigen ...



und wann und wie man sich angegriffen fühle …

wann man glaubt sich verteidigen zu müssen ...



das könne man nur selbst entscheiden ...

das sei also wiederum so eine Art Persönlichkeitsrecht ...









