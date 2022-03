Sonntag, 13 März 2022 | 10.072

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

im Moment ist nicht auszuschließen ...

daß Wladimir Putin richtig Ernst macht …



und alle ihm zur Verfügung stehenden Register zieht ...

gewissermaßen in der Tradition von Josef Stalin bei Stalingrad ...



und tatsächlich doch kein Kriegsverbrecher ist …

weil er so eine Art Heiligen Krieg führt ...



mit dem er versucht ...

fast müßte man sagen … geradezu im Interesse des so genannten Westens …



eben diesen objektiv bis ins Letzte verlogenen und scheinheiligen …

arglistigen und hinterlistigen ... mit seinen Gesetzen völlig abgehobenen 'Westen’



auf den Boden der Realität herunter zu holen ...

und vor allem auch auf den Boden der Rechts … des Natürlichen Rechts ...



es ist nachgerade unfaßbar … wie es den in diesem Sinne interessierten Kreisen

seit dem Inkrafttreten unserer Verfassung … des so genannten ‘Grundgesetzes’



gelungen ist … das Naturrecht im allgemeinen …

und eben diese Verfassung ganz speziell … zu pervertieren



und sie praktisch als Hebel zu benutzen … sie in ihr Gegenteil zu verkehren …

und unter dem Begriff einen ‘Rechtsstaats’ zu mißbrauchen …



um dann im Brustton der Überzeugung anzugeben … gar zu beanspruchen …

die Weisheit des Rechts (allein) mit Löffeln gefressen zu haben ...



diese schier grenzenlose Heuchelei und Scheinheiligkeit geht einher …

mit einer eben grenzenlosen Überheblichkeit und Aufgeblasenheit …



Selbstgefälligkeit und Selbstherrlichkeit … Arroganz und Ignoranz ...

Einbildung und Herablassung … Anmaßung und regelrechten Geilheit ...



die sich unter anderem darin ausdrückt …

daß die eigenen Interessen und Vorstellungen rücksichtslos durchgesetzt werden



jedes Gespräch darüber verweigert wird … alle Beschwerden abgebügelt werden …

gerade darin ist das Bundesverfassungsgericht absolute Spitze …



wie in der Weigerung … verfassungsmäßige Aufgaben und Aufträge auszuführen ..

praktisch sind alle unsere aktuellen Probleme …



eine unausweichliche Folge dieser Art von so genannter Rechtsprechung ...

Musterbeispiel AfD ... und ob für verfassungswidrig erklärt werden soll...



die AfD ist aber die zwangsläufige Folge der BVerfG-Rechtsprechung ...

wirklich helfen würde also nur ...



den Kuhhandel zwischen CDU und CSU für Verfassungswidrig zu erklären ...

denn der ist eindeutig zu Lasten der Verfassung und vieler sonstiger 'Dritter' ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen