Sonntag, 13 März 2022 | 10.072

Die Menschenrechte und ...

Albert Einstein ...

hat mal gesagt …

was man sich vorstellen kann … ist auch machbar …



seit Mitte der 90er Jahre versuche ich dem Bundesverfassungsgericht zu vermitteln …

daß ich mir vorstellen kann …



daß nicht nur die deutsche Bundesregierung …

sondern der gesammte so genannte Westen nicht in der Lage ist ,,,,



halbwegs sinnvoll und professionell …

demokratisch und auch sonst verfassungsgemäß zu re-gieren



und vor allem adäquat auf Entwicklungen zu re-agieren …

wie sie uns aktuell überrollen ...



was ich mir damals und auch heute eigentlich immer noch nicht wirklich vorstellen kann …

ist …



daß das Bundesverfassungsgericht nicht in der Lage sein soll …

nicht nur den Gesetzen sondern auch dem Recht entsprechend Recht zu sprechen ...



und auch sonst verfassungsprofessionell zu a-gieren …

das heißt generell wie speziell die Verfassung zu wahren und umzusetzen ...



bzw daß es sich weiter ebenso hartnäckig wie dem Volk kriegserklärungsmäßig weigert …

auf meine Verfassungsbeschwerden adäquat zu re-agieren ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen