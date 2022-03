Samstag, 12 März 2022 | 10.071

Die Menschenrechte und ...

die Hinrichtungen in Saudi-Arabien ...

diese Hinrichtungen sind im Prinzip eine Kriegserklärung an die so genannten westliche Werte

also das Gleiche was Putin in der Ukraine macht … ohne Kriegserklärung …



natürlich in einer ganz anderen … also kleineren … miniaturisierten Form …

andererseits sind sie aber ein voller Beweis für die Unfähigkeit des Westens …



sich mit diesen Fragen auseinander zu setzen und Strategien zu entwickeln …

mit denen sich Kriege und Hinrichtungen endlich vermeiden lassen ...



und wenn Amnesty International …

den Saudis die Verletzung von Menschenrechten vorwirft ...



ist das ungefähr genau so lustig … wie wenn Annalena Baerbock

dem Wladimir Putin die Verletzung des Völkerrechts vorwirft ...









