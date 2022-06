Sonntag, 12 Juni 2022 | 23.163

Die Rechte der Menschen und ... die Pflege ...

liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst ... sagt Jesus Christus ...

pflege Deinen Nächsten wie Dich selbst ... sagt der Sozialverband Deutschland VdK ...



aber es ist bekanntlich alles nicht so einfach ...

besonders wenn man's doppelt nimmt ... zum Beispiel also Liebe und Pflege ...



einen 'Nächsten' mwd zu Hause pflegen ... kann erfüllend sein ...

kann einen aber auch an Grenzen bringen ...



geistig / seelisch / körperlich ... finanziell / materiell / substanziell ...

ebenfalls bekannt ist ... daß alles mit allem zusammenhängt ...



deshalb läßt sich vor allem die Pflege nicht aus den wirtschaftlichen Zusammenhängen trennen ...

und deshalb muß sich daraus die Forderung an die Politik ergeben ... das sinnvoll zu managen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Politische Thema ... DLR Dampferfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen