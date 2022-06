Donnerstag, 09 Juni 2022 | 23.160

Die Rechte der Menschen und ...

die Gesundheit ... die globale ...

Olaf Scholz … na Sie wissen schon ...der Bundeskanzler …

macht sich Gedanken über die Gesundheit …



und zwar nicht (nur) über seine eigene persönliche individuelle …

auch nicht über die seiner Nächsten Nachbarn Verwandten ...



auch nicht lokal / regional / national / europal …

nein wenn schon … muß man nach den Sternen greifen … also global … mindestens …



mit der Gesundheit ist es wiederum wie unter anderem mit der Gerechtigkeit bzw deren Vielfalt …

was man ganz einfach an den Praxisschildern der Ärzte bzw eben ‘Fach’-Ärzte ablesen kann …



man sagt immer … viele Köche verderben den Brei … das Problem sind aber offensichtlich ...

nicht (nur) die vielen Köche … sondern daß es so viele Sorten von Brei gibt ...



*



das Politische Konzert ...

in der Spree-Philharmonie ...



am Samstag 12. Juni 2022 'Tag der offenen Tür' ...

Musik ... Begegnungen ... Erlebnisse ...



die Berliner Philharmoniker feiern unter dem Motto 'Sharing music ...

das 20 jährige Jubiläum ihres Education Programms ...



Musiker-Speeddating und Führungen ... Instrumentenbau und mehr ...

www.berliner-philharmoniker.de ...



*



der ratlose Europäische Rat ...

dem auch kaum zu ratengeschweige zu helfen ist ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und Anto-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migant-ifa / Migrant-alia ... Angela Merkel und Desaster ...









