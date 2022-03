Freitag, 11 März 2022 | 10.070

Die Menschenrechte und ... der Nationale Gedenktag für die Opfer ...

für die Opfer terroristischer Gewalt ...

islamistischer / nationalistischer / links-extremer / rechtsextremer etc Gewalt ...



einer der Höhepunkte des Jahres an Heuchelei und Scheinheiligkeit …

mit den unvermeidlichen Fragen nach Antworten und Erklärungen ...



und das wird von Jahr zu Jahr immer mehr und immer noch schlimmer …

so lange es keinen nationalen Gedenktag ...



für die Opfer völlig hirnverbrannten gewaltengeteilt extremen …

politischen Handelns und Verhaltens …



bzw Fehlverhaltens und Nicht-Handelns gibt ...

und das dem Volk als Demokratie und Rechtsstaat verkauft wird ...









