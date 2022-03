Donnerstag, 10 März 2022 | 10.069

Die Menschenrechte und ...

der 3. Weltkrieg ...

es gibt keine Fortschritte in der Ukraine ...

und dafür gibt es im wesentlichen drei Gründe ...



(1) der Westen ganz allgemein weigert sich über seine eigenen Fehler nachzudenken ...

das ist wie mit den so genannten Impf und was nicht alles sonst Verweigerern ...



(2) Deutschland ganz speziell weigert sich ...

sich eine halbwegs sinnvolle professionelle verfassungsgemäße politische Führung zu geben ...



wir haben jede Menge politische Akteure ... und als Bundestaat sogar leitende Akteure ...

für die aber das Prinzip gilt ... 'viele Köche verderben den Brei ' ...



wie will man denn die Dinge auch nur halbwegs praktikabel managen ...

wenn es keine Führung gibt ... nicht mal eine 'Reiseleitung' ...



(3) noch begreift niemand die Dimension des Geschehens ...

was von russischer Seite eine Spezialoperation genannt wird ... IST (!) der 3. Weltkrieg !!!



und nach wie vor glaubt man im Westen ...

es würde reichen ... mit Spatzen auf die russischen Kanonen 'zurück-zu-schießen' ...



wie heißt es ...

'wer nicht an Wunder glaubt ist kein Realist' ...



entsprechend gilt ... wer nicht wahrhaben will ...

daß das der Beginn des 3. und möglicherweise letzten Weltkrieges ist ...



in welchem Sinne auch immer ... ist kein Realist ...

und wenn sich nicht dieser so genannte Westen allgemein ...



diese vermeintlichen Schlauberger ...

die glauben sie hätten die demokratische Weisheit mit Löffeln gefressen ...



und diese völlig besoffene Deutschland ... von diesem heimtückischen Mutti-Erbe-

und neuerdings Märchentanten- und Kindergarten-Attituden lösen ...



wird dieser Westen untergehen ...

und nicht Rußland ... und schon gar nicht China ...









