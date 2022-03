Dienstag, 08 März 2022 | 10.067

Die Menschenrechte und ...

der Internationale Frauentag ...

es gibt unter all den Frauen welche die haben das nicht so mit dem Sex …

weil … sagen sie … das sei irgend wie immer so mit Pflicht verbunden …



Gott sei Dank sind das nicht all zu viele … denn die meisten mögen das ja irgend wie …

weil sie ein ebenfalls durchaus natürliches Verlangen danach haben …



oder aus Liebe oder aus reinem Verständnis bzw geradezu Mit-leid …

das heißt … weil sie selbst gar nicht besonders darunter leiden ...



nun gibt es natürlich kein Recht …

daß ein Mann eine Frau vergewaltigen dürfte ...



und umgekehrt gibt es natürlich auch keine Pflicht …

daß eine Frau sowas ertragen müßte …



aber es gibt ja nun mal de facto bestimmte Natur-’gesetze’ ...

an denen man nicht vorbei kommt …



und dazu gehört … daß ein Mann in einem bestimmten Moment ...

noch ganz friedlich und harmlos irgend wo rumstehen kann …



zum Beispiel auf einer Party … und im nächsten Moment …

hat er ur-plötzlich aus heiterem Himmel das Gefühl … er müßte eine Frau vergewaltigen …



im schlimmsten Fall haben dieses Gefühl gleich mehrere Männer …

das führt dann zu so genannten Gruppenvergewaltigungen …



und im allerschlimmsten Fall ist das so wie bei Wladimir Putin …

den viele Menschen lange Zeit ganz unbefangen …



als einen liebenswerten netten friedlichen Menschen zu kennen glaubten ...

und manche glauben das ja heute noch …



wie unter anderen Gerhard Schröder und seine Ehefrauen …

oder auch diese an sich unvergleichliche Anna Netrebko …



und trotz und alledem … ur-plötzlich … relativ gesehen …

überfällt und vergewaltigt der die Ukraine ...



man stelle sich das mal illustriert vor … es gäbe sie wirklich …

diese ‘Pflicht’ sich vergewaltigen zu lassen …



dann hätte die Ukraine also gewissermaßen gleich kapitulieren müssen …

oder … wie manche Frauen sagen … ‘ich ergebe mich’ …



wie komme ich jetzt auf den Internationalen Frauentag … ?

naja … es ist doch so ... daß man …



um derartigen Fragen und Problemen aus dem Weg zu gehen ...

und ein Mindestmaß an Sex für die Männer sicherzustellen …



schon in grauen Vorzeiten das Institut der Ehe erdacht hat …

und Frauen durch eine gewisse Grund-versorgung dafür entschädigen wollte ...



was aber bekanntlich nicht ausschließt …

daß auch in einer Ehe vergewaltigt wird …



wenn das mal wieder mit den so genannten ehelichen ‘Pflichten’ (sic!) …

nicht geklappt hat ...



angesichts weltweiter Kriege …

hoffentlich gelingt es noch … wenigstens den nächsten Weltkrieg zu vermeiden …



wäre also zu überlegen … ob man dieses so genannte Völkerrecht …

erweitert / ergänzt / ersetzt … durch eine Art Völker-ehe.recht ...



vielleicht käme man dadurch dem internationale Frieden …

ehe(r) ein Stückchen näher … als durch die Drohung mit Abschreckungswaffen …



um nicht zu sagen … es wäre denkbar und vorstellbar … daß …

im entsprechend übertragenen Sinne … cum grano salis wenn nicht einem Zentner



auf der Basis der ‘Waffen einer Frau’ …

sich eher eine Art Waffen-gleichheit herstellen läßt …



als auf der Basis des Rechts …

diese so genannte Gleich-be-rechtigung ...









