Dienstag, 08 März 2022 | 10.067

Die Menschenrechte und ...

der Krieg ...

das Irrationale an dieser ganzen westlichen Verteidigungs-Philosophie ist …

daß keine ernsthafte positive Strategie erkennbar ist ...



dauernd wird nicht nur betont …

daß der Westen sich militärisch nicht einmischen werde



sondern immer wieder auch noch eingehend begründet …

warum er das auf keinen Fall tun werde bzw tun dürfe …



so daß Wladimir Putin schon selbst damit argumentiert und dem Westen widerspricht

und gar droht … mit des Westens eigenen Argumenten ...



es fehlt offensichtlich eine Strategie unter der Prämisse …

also wenn schon Krieg … dann gewinnen ‘wir’ den ...



zumindest werden wir ihn nicht verlieren …

wenn man nichts mehr zu verlieren hat … ist aufgeben keine Option …



und genau das gilt aber entsprechend nicht nur für die Ukrainer …

sondern für den ganzen so genannten Westen !!!



wann begreift denn das hier mal jemand ???

es geht hier nicht (nur) um Solidarität … sondern (auch) um das eigene Leben !!!









