Mittwoch, 08 Juni 2022 | 23.159

Die Rechte der Menschen und ...

die Gerechtigkeiten ...

mit der Gerechtigkeit ist das so’ne Sache … weil es eben nicht nur diese ‘eine’ Gerechtigkeit gibt ...

sondern … wir leben im Zeitalter der Vielfalt … vor allem der ‘diversen’ Vielfältigkeit ...



das heißt … selbst innerhalb der einzelnen Gerechtigkeiten …

wird dann nochmal differenziert / divergiert / unterschieden / unterbrochen ...



deshalb ist es so schwierig … die so genannte Geschlechtergerechtigkeit …

auf einen (die Verantwortung) tragenden Nenner zu bringen ...



wie dann erst bei Klimagerechtigkeit / Umweltgerechtigkeit / Wirtschaftsgerechtigkeit ...

Familiengerechtigkeit / Arbeitsgerechtigkeit und was der Gerechtigkeiten nicht alles mehr sind ...



fast muß man Mitleid haben mit dem Bundesverfassungsgericht …

daß es da nicht mehr durchblickt … wie gesagt ‘fast’ … es gibt da-für keine Entschuldigung !



