Dienstag, 07 Juni 2022 | 23.158

Die Rechte der Menschen und ... die Umwelt / die Natur ...

und deren Rechte / Psyche / Geist ...

der Dienstag nach Pfingsten ist gewissermaßen der dritte Pfingst-Feiertag …

zumindest in Frankfürt ... und da eben nicht nur am Main …



wo ja eigentlich meine Heimat ist ... sondern vor allem im ‘Wäldche’ …

am /neben / hinter ... um und drumherum dem Oberforsthaus …



weswegen der Tag in Frankfurt eben auch ‘Wäldchestag’ heißt …

an dem es zu anderen Zeiten in den Betrieben schon Freizeit und Freibier gab ...



seit Urzeiten ist das so … genauer gesagt … seit die Franken diese Furt entdeckten …

über die man einigermaßen gefahrlos den Main überqueren konnte …



und wahrscheinlich dann unverzüglich in eben dieses Wäldchen gezogen sind …

um die Entdeckung / diesen Erfolg mit Chattischem bzw Hessischem Met zu feiern … dem Äppelwoi ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und Massenmord ...









