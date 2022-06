Montag, 06 Juni 2022 | 23.157

Die Recht der Menschen und ...

die Zivilgesellschaft ... die so genannte ...

'der Bundeskanzler' ... also der der die Richtlinien der Politik bestimmen …

und da-für die Verantwortung tragen soll …



also da für ... daß das verfassungsgemäß auch einigermaßen hinkommt …

mit den Richtlinien die er bestimmt …



macht sich pro forma bzw rein gedanklich also theoretisch ‘Gedanken’ …

über ‘die Rolle der so genannten bzw angedachten Zivilgesellschaft’ ...



das ist so ähnlich wie wenn bisher ganz ‘erfolgreiche’ Bankräuber zusammensitzen …

und überlegen … welche Herausforderungen der nächste Bankraub wohl bringen könnte ...



denn gewaltengeteilte Politische Führung heißt nach wie vor nichts anderes …

als Mißbrauch / Mißachtung / Mißhandlung … des Volkes bzw eben ‘der (Zivil)Gesellschaft ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel und Abschlachtungsorgien ...









