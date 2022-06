Sonntag, 05 Juni 2022 | 22.156

Das Recht der Menschen und ...

der Geist / die Psyche / der Körper / die Seele ...

fast in jeder Straße / an jeder Ecke … gibt es ein Fitness Studio etc …

zur Ertüchtigung des körperlichen Befindens und seiner Leistungsfähigkeit …



wer nicht mindestens dreimal den Ironman gewonnen oder den Himalaya bestiegen hat …

oder Deutscher Meister in irgend was geworden ist …von Fußball bis Dart etc der Art …



gilt in dieser Gesellschaft nichts … als Folge der Art …

wie diese Er-folge zum Medien-und Geschäfte-Machen mißbraucht werden ...



zur Behandlung und Behebung der Körperlichen und psychischen Folge-Schäden …

stehen Ärzte mit Medikamenten bereit … gelegentlich auch Richter mit Gefängnis …



nur der Geist … geschweige der Heilige Geist … wird derart sträflich vernachlässigt ...

daß es eigentlich mit den schlimmsten Höllenqualen geahndet werden müßte ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...









