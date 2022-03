Montag, 07 März 2022 | 10.066

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

das ukrainische Volk kämpft im Grunde genommen nicht gegen Putin …

sondern gegen einen lahmarschigen Westen und ein Bundesverfassungsgericht …



das sich wie der Arsch selbst und als solcher geriert ...

und ständig nur weiter Scheiße baut ...



dieses Arschloch müßte man erst mal schließen …

so wie man einen Brand an der Ursache bekämpfen muß ...



es macht fast schon keinen Sinn mehr …

daß die Ukrainer versuchen … ihr Land zu verteidigen …



da es selbst für einen halbwegs geordneten Rückzug schon zu spät ist ...

die Verteidigung der Ukrainer wird zum Stalingrad unserer Zeit ...



gegen einen Putin/Hitler/Stalin … der bereits die AKWs kontrolliert

und bereit ist … auch Atom-Kriegs-Waffen noch einzusetzen …



hat dieser völlig hirnverbannte so genannte Westen keine Chance …

Gnade uns Gott ...



und selbst die USA werden sich letztlich so verhalten ...

wie der Mann der aus seinem brennenden Boot ins Wasser springt ...



um sich selbst zu retten und sein Kind verbrennen läßt ...

ohne jetzt irgend wem oder was persönlich zu nahetreten zu wollen ...









