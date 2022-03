Sonntag, 06 März 2022 | 09.065

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

eine der zur Zeit beliebten politischen Floskeln ist …

der Überfall Putins auf die Ukraine verstoße gegen das Völkerrecht …



davon läßt sich aber Herr Putin ebenso wenig beeindrucken wie beispielsweise …

das an sich ebenfalls unmittelbar betroffene Bundesverfassungsgericht ...



nun kann man von einem Organ …

das nicht bereit ist … obwohl es verpflichtet und dazu in der Lage wäre ...



im eigenen Lande für Recht und Ordnung zu sorgen ...

die Rechte und Interessen des eigenen Volkes zu vertreten …



nicht unbedingt erwarten ...

daß es ‘die Rechte’ anderer Völker bzw eben ‘das’ Völkerrecht wahrt ...



Frau Merkel und Konsorten … und das deutsche Bundesverfassungsgericht …

das ist wie Wladimir Putin und sein oberstes Verfassungsgericht …



oder wie der Supreme Court in den USA ...

wenn da nur Republikaner sitzen und Donald Trump Präsident ist ...



ja ich weiß … Frau Merkel ist nicht mehr Bundeskanzlerin …

aber die Spuren die 16 Jahre Angela Merkel in der Welt hinterlassen haben …



werden sich als noch gravierender herausstellen …

als 16 Tage Krieg in der Ukraine ...



wobei dieser Krieg ja schon die erste Folge / die erste Spur ist …

und wahrscheinlich der Anfang eines Schreckens ohne Ende ...



und im Grunde genommen geht das alles gar nicht Merkel / Schröder / Kohl

sondern auf das Konto des Bundesverfassungsgerichts ...



wie unfaßbar krass das alles ist … sieht man unter anderem daran …

daß der russische Botschafter in Berlin allen Ernstes …



von der Bundesregierung ‘starke Signale’ verlangt …

um eine angebliche Diskriminierung seiner Landsleute zu beenden …



weil die Verletzung der Rechte russischer Bürger in Deutschland …

oder sonst russisch sprachiger Bevölkerung … ‘inakzeptabel’ sei ...



jetzt muß man sich das illustriert so vorstellen …

der russische Botschafter das ist praktisch Wladimir Putin …



und der überfällt nicht nur aus heiterem Himmel ein friedliches Nachbarland

sondern bedroht und gefährdet den gesamten Weltfrieden …



und wenn der Bundesregierung nicht mehr und Besseres einfällt …

als die albernen Twitterbotschaften von Annalena Baerbock …



dann fahren in den nächsten Tagen ein Paar Panzer …

aus der Tiefgarage der russischen Botschaft vors Kanzleramt …



und sagen … Ihr habt ja nicht auf unsere höfliche Bitte nach ‘Signalen’ reagiert …

also müssen wir das jetzt selbst in die Hand nehmen …



und dann wird Herr Scholz noch schneller kapitulieren als Herr Selenskyj in Kiew ...

bzw die Russen vereinnahmen mit der ehemaligen DDR gleich die ganze BRD ...









