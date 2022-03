Freitag, 04 März 2022 | 09.063

Die Menschenrechte und ...

Putin / Merkel / Schröder ...

jetzt hängt sich alles an diesem armen etwas einfältigen und insoweit fast unschuldigen

wenn nicht vielleicht sogar nicht ganz zurechnungsfähigen Gerhard Schröder auf ...



obwohl die wahre Strippenzieherin doch Angela Merkel ist …

und das will wieder mal keiner sehen geschweige wahrhaben …



richtig ist … Putin hat jetzt die Ukraine überfallen …

weil er in irgend einer schlaflosen Nacht anscheinend auf die Idee gekommen ist …



bevor die Ukraine endgültig in den Westen abdriftet … hole ich mir sie lieber wieder zurück ...

und wenn ich da alles auf eine Karte setze … kann da eigentlich auch nichts schief gehen …



da wird jetzt … im übrigen geradezu scheinheilig von den westlichen Möchtegernpolitikern gefragt

ist das schon blanker Wahnsinn oder doch noch politisches Kalkül … (?) …



das Handeln und Verhalten Putins hatte aber noch nie was mit ‘Politik’ im eigentlichen Sinn zu tun

es war schon immer das typisch Merkel’sche reine Spiel aus Spaß an der Freud …



wobei Angela Merkel … typisch Frau … wahrschein die etwas Intelligentere ist …

während Wladimir Putin … typisch Mann … der etwas Brutalere ist …



aber viel geben die sich in beiden Kategorien eigentlich nicht nach …

da kommt aber wie gesagt der arme Gerhard Schröder einfach nicht mit ...



mit anderen Worten …

die Voraussetzungen dafür … daß Putin überhaupt auf diese Idee gekommen ist ...



und sie dann auch ganz offen ... und für alle jederzeit ...

und die ganze Zeit ... sichtbar und nachvollziehbar konsequent aufbereitet hat ...



und sie ebenso offensichtlich wie auch jetzt konsequent ...

und mit anscheinend wirklich allen Konsequenzen durchziehen will …



die hat Angela Merkel geschaffen ...

mit Folgen ... die über Putin / Ukraine noch hinausgehen werden ...



Leute ... zieht Euch warm an ... es wird schrecklich ... grauenhaft ... tempus horribilis ...

wenn die Saat von Frau Merkel aufgeht ...









