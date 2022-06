Samstag, 04 Juni 2022 | 22.155

Die Menschenrechte und ... der Kultur-Klima-Wandel ...

da wird immer so getan …

als sei der so genannte Klimawandel die größte Bedrohung der Menschheit …



von solchen Idioten wie Wladimir Wladimirowisch Putin und Angela Merkel ...

ganz abgesehen …



man könnte es soo sagen … auch der Urknall muß ja irgend eine Ursache gehabt haben …

der kam ja nicht aus dem Nichts sondern einer Zusammenballung bestimmt Elemente …



heutzutage ist entscheidend nicht der Klimawandel sondern der Kulturwandel ...

nicht nur in der Politischen Führung … sondern im Zustand der Gesellschaft …



der vor allem von den Medien betrieben wird … spätestens seit Sabine Christiansen …

bis Maybritt Illner Sandra Maischberger Anne Will und … ‘naja’ ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shintoisten ... und sonstige Anti-Christen ..



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung .... Angela Merkel und Gerhard Schröder ...









