Die Menschenrechte und ... aus Friedrichstraße wird Fahrradstraße ...

wir wissen aus verschiedenen Bereichen .,.. zum Beispiel der Medizin ...

daß man eine Krankheit nicht isoliert anhand einzelner Symptome behandeln darf ...



sondern ein gesamtheitliches gesundheitliches Konzept beachten muß ...

damit man den Zustand (...) nicht verbessert sondern noch verschlimmbessert ...



so ungefähr ist das auch ... wenn man in einem über Jahre ...

einem über Jahrzehnte gewachsenen Arbeits Geschäfts Lebens Wirtschaft Wohn Gebiet ...



einem bestimmten Mißstand plötzlich konsequent abhelfen und ihn beseitigen will .

beispielsweise eben das Fahrradfahren fördern will ...



und ganze Straßenzüge auf Fahrradspuren und Trambahngleise reduziert ...

die Lieferanten auf die Parkplätze um die Ecke verweist ...



und sich dann auch noch darüber wundert ... daß da wo bisher die Autos durchgerast sind ...

jetzt die Radfahrer genau so rücksichtslos durchrasen und das Leben im übrigen verwaist ...



