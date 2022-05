Mittwoch, 01 Juni 2022 | 22.152

Die Menschenrechte und ...

Mutter Erde / Muttererde ...

Putin macht die Ukraine ... diesen fruchtbaren Boden ... dem Erdboden gleich ...

er nähert sich auf Mutter Erde der Muttererde ...



ein Musterbeispiel dafür ... wie der Mensch umgeht mit der Erde ...

Ausnutzung ... Ausbeutung ... Ausverkauf ...



es ist ungefähr so wie ... jemand erbt eine kostbare Wohnungseinrichtung ...

Bibliothek ... Gemälde ... Möbel ... Porzellan ... Teppiche ... Weinkeller ...



und dann nimmt er ein Stück nach dem anderen und verkauft es ... irgend wie und wo ...

über Anzeigen ... beim Fachhandel ... by ebay ... oder auf dem Flohmarkt ... etc ...



und gibt das Geld aus ... für Vergnügungs Reisen oder Kriege etc etc ...

er ver-braucht es bis nichts mehr da ist ...



genau dieses Schicksal droht auch unserer Mutter erde ...

das Ende der Menschheit ... der Mensch verrät und verkauft seine eigene Mutter ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Wende und Ende ...









