Dienstag, 31 Mai 2022 | 22.151

Die Rechte der Menschen ...

Frauen ... Weiber ... und Hyänen ...

ohne Zweifel werden Frauen ...

wird das weibliche Geschlecht um es etwas neutraler zu sagen ...



praktisch von Geburt an irgend wie und dennoch in vielfältiger Weise benachteiligt ...

wie man so sagt / wie es immer heißt ...



bzw eben einfach anderes behandelt als dieses männliche Geschlecht ...

das an sich dafür genau so wenig kann wie die andere Seite ...



man könnte also denken ... es geht hier um Emanzipation ...

um Fragen und Schwierigkeiten ... aber wirkliche Probleme ???



statt dessen wird dauernd um eine so genannte Gleich-berechtigung gekämpft ...

was paradoxerweise dazu führt ...



daß Männer behaupten ...

sie müßten ihrerseits um diese Gleichberechtigung kämpfen ...



wodurch die Ungleichheit ja wieder 'ausgeglichen' wird ...

und niemand will das merken geschweige wahrhaben ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und Massenmord ...







