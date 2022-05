Montag, 30 Mai 2022 | 22.150

Die Menschenrechte und ... das Klima ...

Klimawandel ... Klimaschutz ... Klimakatastrophe ...

das menschlich-willkürliche Verhalten umd dieses an sich ganz natürliche Geschehen ...



hat viele Namen ...

mit denen dieses 'Verhalten' vertuscht verniedlicht verharmlost werden soll ...



es heißt immer wieder ... der Mensch denkt und Gott lenkt ...

und wir wissen ... daß viele andere Sterne bereits verglüht sind ... aber nicht warum ...



es könnte also durchaus sein ... daß es in der Absicht des Schöpfers dieser Welt liegt ...

auch diese unsere Erde irgend wann explodieren / verglühen / vergehen zu lassen ...



auch wenn das letztlich von Menschenhand herbeigeführt wird ...

der menschlichen Erkenntnis göttlicher Weisheit sind natürliche Grenzen gesetzt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...









