Donnerstag, 03 März 2022 | 09.062

Die Menschenrechte und ...

Wladimir Putin ...

das Erschreckende an diesem Mann ist nicht daß er so ist wie er ist ...

um nicht zu sagen wie Gott ihn erschaffen hat ...



sondern daß dieses gesamte internationale globale gesellschaftlich wirtschaftliche Umfeld ...

also praktisch eben der gesamte Rest der Welt !!!



erneut nicht in der Lage ist ...

Gegebenheiten und Gang der Dinge zu erkennen und politisch zu gestalten ...



also im Sinne der so genannten Menschenrechte zu agieren ...

also halbwegs sinnvoll und professionell ... demokratisch und auch sonst menschen'würdig' ...



zu handeln und sich zu verhalten ...

und sich dieser 'Schöpfung>' oder wie auch immer man das nennt 'würdig' zu erweisen ...



und selbst dann wenn die Fehlentwicklungen erkennbar / spürbar / greifbar sind ...

auch nur andeutungsweise sinnvoll und professionell (...) zu re-agieren ...









