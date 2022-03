Mittwoch, 02 März 2022 | 09.061

Die Menschenrechte und ...

Putin und Hitler ...

der Überfall Putins auf die Ukraine relativiert die Untaten Adolf Hitlers …

vor allem aber entlarvt das Verhalten ... Aktion und Reaktion ...



der national und international handelnden / leitenden / führenden Politiker …

der Spitzenkräfte in den Medien / Kirchen / Kultureinrichtungen etc ...



die unfaßbare Heuchelei … bis hin zu Yad Vashem und dem Kniefall in Warschau ...

alles nur Show und Unterhaltung und Geschäftemacherei und blöde Wichtigtuerei ...









