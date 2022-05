Freitag, 27 Mai 2022 | 21.147

Die Rechte der Menschen und ...

die Zivilgesellschaft ...

auch einer von den Begriffen wie Demokratie und oder Solidarität etc ...

das heißt ... alle reden davon ... keiner weiß was das eigentlich ist und wie man es macht ...



es geht auch hier um dieses Problem ...

daß die politischen Akteure die Verfassung hemmungslos pervertieren ...



und statt des vorgesehenen demokratischen und sozia-len Staates versuchen ...

sich einen eigenen Staat im Sinne einer Diktatur sui generis einzurichten und auszuüben



die Verfassung kennt nur die natürlichen Begriffe wie Mensch (en detail) bzw Volk (en gros) ...

bzw die speziellen Formen wie Mann und Frau ... Ehe und Familie etc ...



Politik soll dem Wohl des 'Volkes' dienen und seinen Nutzen mehren ...

und nicht den der Zivilgesellschaft ... was auch immer das ist ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Massaker ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen