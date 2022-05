Donnerstag, 26 Mai 2022 | 21.146

Die Menschenrechte und ... Christi Himmelfahrt ...

das wirft die interessante Frage auf ...

ist diese Himmelfahrt auch so eine Form von Flucht und oder Vertreibung ...



es bestand ja für Jesus Christus ...

nachdem er nun schon mal wieder auferstanden war ...



an sich kein Grund oder gar Anlaß ...

diese Welt dann trotzdem und endgültig zu verlassen ...



und die Menschen damit zu vertrösten ... daß er so wie er ent-kommen ist ...

irgend wann auch wieder-kommen werde ...



es könnte natürlich sein ...

daß er auf Grund seiner hellseherischen Fähigkeit vorausgesehen hat ...



wie sich ob ihrer eigenen Unzulänglichkeiten und Unfähigkeiten ...

mehr oder weniger verzweifelte zum Management-veranlagte Bürger ...



des Glaubens als Geschäftsidee bemächtigten ... wie allen voran so genannte Päpste ...

und die Idee und den Wert ... die Mittel und Möglichkeiten des Christentums ...



nach allen Regeln der Kunst pervertieren ...

und selbst den Glauben völlig ungeniert kriminalisieren ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen