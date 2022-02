Sonntag, 27 Februar 2022 | 08.058

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

das wichtigste Menschenrecht unter den Bedingungen einer demokratischen Verfassung ...

ist das Recht des Volkes auf verfassungsgemäße Regierung …



und dafür daß (!) verfassungsgemäß regiert wird …

ist eben nicht 'der Bundeskanzler' verantwortlich sondern das Bundesverfassungsgericht …



das Problem ist also auch nicht … ‘Was Politiker nicht sagen’ …

sondern daß das Bundesverfassungsgericht nichts dazu sagt …



daß politische Aktivisten wie Helmut Kohl / Gerhard Schröder / Angela Merkel …

und jetzt eben Olaf Scholz … die Verfassung hemmungslos mißhandeln und mißbrauchen ...



bzw daß also das Volk mißhandelt und mißbraucht wird …

in der Art wie Kinderschänder und Frauenvergewaltiger handeln und sich verhalten ...



es ist zwar richtig … daß ‘der Bundeskanzler die Richtlinien der Politik bestimmt ...

und da-für die Verantwortung trägt …



aber da-für … daß er das verfassungsmäß tut …

trägt das Bundesverfassungsgericht die Verantwortung ...



und diese Dienst-leistung bzw 'Recht'-sprechung schuldet das Bundesverfassungsgericht …

dem deutschen Volk (...) seit dem 23. Mai 1949 !!!









