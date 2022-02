Samstag, 26 Februar 2022 | 08.057

Die Menschenrechte und ...

die Gleichberechtigung ...

wie bekanntlich jeder weiß ... bin ich Fundamentalfeminist ...

das heißt Frauen haben bei mir eine gewisse Narrenfreiheit um nicht zu sagen Ulknudelfreiheit



erst Angela Merkel ... dann Annalena Baerbock ... und jetzt auch noch Christine Lambrecht ...

mein Gott ... das geht an die Substanz ...



an die Substanz meines Lebensmottos ... ama et fac quod vis ...

mit anderen Worten ... rein persönlich bin ich damit bisher ganz gut durchgekommen ...



woran ich bisher gescheitert bin ...

ist mein persönliches Umfeld ... meine Familie / meine Freunde ... mein Land / meine Landsleute



geschweige 'die Menschen' ... in Europa / in der Ukraine ...

in der Welt ... die Hungernden / die Flüchtenden / die Vertriebenen / die Obdachlosen ...



und ich weiß im Moment noch nicht ...

wie ich dieses Versagen rechtfertigen geschweige noch gutmachen könnte ...



ich weiß nur eins ... 'gut Ding will Weile haben ! ... bzw Gottvertrauen !! ... Grundgesetz !!!

das heißt ... 'Wetten daß ?' ich auch das noch hinkriege ... !!!









