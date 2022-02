Samstag, 26 Februar 2022 | 08.057

Die Menschenrechte ...

Putin und das Bundesverfassungsgericht ...

nach Putins eigener Diktion ist die Ukraine ein Teil Rußlands ...

das heißt ...



er mißbraucht einen Teil seiner eigenen Landsleute und Bürger ...

um einen anderen Teil mit militärischen Mitteln anzugreifen ...



er schießt also mit Kanonen ...

auf die Spatzen seines eigenen Volkes ...



und er sagt ...

mit dem OKrieg gegen die Ukraine würde er 'russische' Interessen verteidigen ...



das ist also so ... ungefähr ... vielleicht ... möglicherweise ...

wie wenn sich ein Kind morgens beim Frühstück ...



absichtlich so in den Finger schneidet und zum Arzt muß ...

und sagt ... ich will nicht in die Schule ... ich muß meine Freiheit verteidigen ...



objektiv kann insoweit also kein Zweifel daran bestehen ...

daß der Mann nicht kriminell ist ... sondern krank ...



woraus wiederum folgt ...

vor dem Bundesverfassungsgericht bekäme er mit Sicherheit mildernde Umstände ...



wenn das die Nürnberger gewußt hätten ..

dann wären auch die ganzen Nazi-Prozesse anders verlaufen ...



man darf also gespannt abwarten ...

ob Gerhard Schröder nicht doch noch ein Rehabilitationsverfahren in Gang setzt ...









