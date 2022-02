Samstag, 26 Februar 2022 | 08.057

Die Menschenrechte und ... Politik ... Medien ... Kirchen ...

eins blöder als das andere ...

es liegt anscheinend in der Natur der Sache ...



daß das Volk nicht begreifen kann ...

daß es in einer dreifachen Falle sitzt ...



mitten innen drin in einem Gefängnis ... dreifach mit Mauern etc umgeben ...

dagegen war Angela Mertkels DDR ja geradezu ein Paradies ...



was in etwa erklärt ... warum sie der DDR immer noch hinterher trauert ...

dagegen ist die Bundesrepublik Deutschland wie die Märchen aus Tausend und eine Nacht ...



das bedeutet Tausend und eine Umnachtung ...

eine Metapher für unendlich in der Zeit ...



unüberwindlich die Mauern ...

unfaßbar die Hirnverbranntheit der Politischen Führung ...









