Samstag, 26 Februar 2022 | 08.057

Die Menschenrechte und ...

die Freiheit ...

wir leben hier angeblich im freien Westen … im so genannten ...

obwohl nicht mal mehr der Vergleich zum Wilden Westen richtig passen würde …



nach Lage der Dinge ist Wladimir Putin so frei diesen Krieg zu führen ...

und dieser so genannte freie Westen …



bei dem fast in jedem Satz das Wort Freiheit vorkommt …

und der sich so viel auf seine angebliche Freiheit einbildet ...



sitzt da reglos und bewegungslos wie das Kaninchen vor der Schlange …

und ist unfähig noch halbwegs sinnvoll zu handeln und sich zu verhalten …



sitzt nicht nur in einer Klemme … einer Zwickmühle …

aus der er sich ohne weiteres be-freien (!) könnte …



er bräuchte sich nur mutig und entschlossen zu entscheiden …

und konsequent zu handeln ...



er sitzt nicht mal wirklich in einer Klammer … einer Zange ...

aus der er sich ebenfalls be-freien könnte … wenn auch unter Anwendung von Gewalt …



aber über so viel Gewalt wie dazu nötig wäre … verfügt der Westen ja immerhin noch ...

das sieht man ja daran was gerade an Mitteln sinnlos verschwendet wird ...



nein dieser grandiose Westen sitzt in einer Falle … einer Grube ...

und zwar einer mit allen Mitteln seiner allerneuesten Technik selbst gebauten …



eine Falle ist etwas woraus man sich nicht mehr selbst be-freien kann …

es ist Hilfe nötig …



und die könnte paradoxerweise nur eben von Herrn Putin kommen …

also vom Anlaß des Fallenbauens … oder allenfalls noch von Xi Jinping ...



und das ist sowas wie die Wahl zwischen Pest und Cholera ...

oder noch schlimmer … als wenn man sich in der Falle einrichtet und gemütlich macht ...



Häschen in der Grube saß und schlief … saß und schlief ...

armer Westen … bist Du blöd … daß Du nicht mehr handeln kannst ...



er wird die Geister nicht mehr los …

die er selbst doch rief ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen