Mittwoch, 25 Mai 2022 | 21.145

Die Menschenrechte und ... die Solidarität ...

mit der Solidarität ist es so ähnlich wie mit der Klugheit ...

von der es bekanntlich heißt ...



der Klügere gibt nach ...

und er gibt so lange nach bis er der Dümmere ist ...



man könnte es auch mit Aufgaben und Funktion eines Patriarchen vergleichen ...

die darin bestehen ...



den Laden verantwortlich zusammen zu halten ...

und darauf zu achten ... zu beobachten ... zu handeln ... sich zu verhalten ...



daß er so stark und leistungsfähig bleibt ...

daß er auf alle Anforderungen und Herausforderungen adäquat agieren und reagieren kann



mit anderen Worten ...

das ganze Getue von und mit der Solidarität nützt nichts ...



wenn man sich selbst so verhält ...

daß man irgend wann kaum noch auf den eigenen Beinen stehen kann ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel .. Nichthandeln und Krieg ....



Krieg ist die Fortsetzung eben nicht von Politik ...

sondern des Nicht(!)Handelns ... aus purem Schwachsinn ...









