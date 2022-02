Freitag, 25 Februar 2022 | 08.056

Bellokratie ... es herrscht Krieg ...

was lernen wir daraus ? … wir lernen … daß es Naturgesetz ist ...

daß nicht das Gute siegt … geschweige das Bessere …



sondern das Stärkere … um nicht zu sagen das Brutalere ...

und um noch eins draufzusetzen … bzw auf einen Schelmen anderthalbe …



pervertiert der Stärkere das Gesetz …

und macht daraus das ‘Recht’ des Stärkeren’ ...



man könnte so weit gehen bzw sagen … Gott will das gar nicht … daß das Gute siegt

denn er hätte die Welt ja ohne weiteres so einrichten können …



statt internet of things ... invention of things ... permanent ...

eine gute Idee zu haben ist viele Ideen zu haben / entwickeln / finden ...



bloß hätte die Welt dann nicht mehr von allein funktioniert …

die Welt so wie sie ist … ist das perfekte perpetuum mobile …



also etwas ... dessen Nachbau dem Menschen bisher nicht gelungen ist …

das ist so ähnlich wie das mit der Quadratur des Kreises ...



Naturgesetze sind Tatsachen … die man anerkennen und akzeptieren muß …

oder wie Johann Wolfgang von Goethe Goethe sagte … erwirb sie … um sie zu besitzen ...



das schlechteste Mittel gegen die Naturgesetze ist der Rechtsstaat …

der so genannte …



ein Rechtsstaat ist ein Staat … der mit dem Recht genau so wenig zu tun hat …

wie ein Gottesstaat mit Gott ...









