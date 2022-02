Freitag, 25 Februar 2022 | 08.056

Bellokratie ... es herrscht Krieg ...

Putin führt Krieg gegen den Westen ...

und der Westen reagiert mit 'Sanktionen' ... den so genannten ...



es ist so eine Art Naturgesetz ... daß man ein Problem nur lösen kann ...

auf dem Weg / durch die Mittel ... wie es entstanden ist ...



Sanktionen ... also Abwehr ... machen nur Sinn ... wenn sie stärker sind als der Angriff ...

alles andere ist Rumgeeiere ...



auf einen groben Klotz hilft nun mal nur ein grober Keil ...

und gegen Soldaten helfen nun mal nur Soldaten ... und nicht Pappkameraden ... und so weiter









