Dienstag, 24 Mai 2022 | 21.144

Die Menschenrechte und ... die Vertreibung ...

in der 'Tischlerei' der Deutsche Oper Berlin ... gibt es nach der Premiere am Samstag ...

'Lieder von Vertreibung und Nimmerwiederkehr' ...



unterwegs zu einem neuen Musiktheater ...

in Ko-Produktion mit der Münchener Biennale ...



des Komponisten Bernhard Gander sowie des Lyrikers und Schriftstellers Serhij Zhadan ...

unter der Regie von Alize Zandwijk ...



*



die Politische Oper ... siehe oben ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen