Mittwoch, 23 Februar 2022 | 08.054

Frank-Walter Steinmeier ...

Bundespräsident ...

sagt … er verstünde die Welt nicht mehr … oder zumindest Wladimir Putin …

was im Moment so ziemlich dasselbe ist ...



ich wehre mich ausdrücklich dagegen …

daß in verfassungsmäßig garantierten demokratischen Zeiten ...



in denen also angeblich das Volk herrschen soll …

Leute auf Kosten des Volkes bzw ihres Gemeinwesens bzw ihres Staates …



ein geradezu fürstliches Leben führen … so mit Schloß und Privatflugzeug und so ...

die keine Ahnung haben von Nichts ...



die ihre verfassungsmäßigen Aufgaben nicht mal kennen …

geschweige daß sie wüßten … wie sie zu handeln und sich zu verhalten hätten ...



die Bürgerinnen und Bürger bzw also das Volk haben es offensichtlich nur noch

mit völlig bekloppten Idioten zu tun …



die unter einander ein grausames brutales Spiel betreiben auf Kosten und zu Lasten der Völker

und sich daran ergötzen und ihren Spaß haben und immer weiter anstacheln und aufschaukeln



was hat ein deutscher Bundespräsident im Senegal verloren / zu suchen / zu verrichten ...

ein Präsident … der Millionen wenn nicht überhaupt alle der eigenen Landsleute …



die ihrerseits laut Verfassung einen Nutzen nicht nur haben bzw also ab-geben …

sondern diesen Nutzen vor allem auch ‘mehren ‘ sollen ...



mehr oder weniger falsch und oder sonst unterbeschäftigt dahinvegetieren …

oder gar obdachlos und krank auf der Straße rumliegen und verrecken läßt … ???









