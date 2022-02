Mittwoch, 23 Februar 2022 | 08.054

Die Menschenrechte und ...

die Sanktionen ...

Sanktionen sind das ... was Politiker unter sich ausmachen ...

als vermeintliche Wunderwaffe ...



die sie wie entfesselt ... wie besinnungslos einsetzen ...

ohne das geringste Gefühl dafür ...



daß sie damit nicht den so genannten politischen Gegner treffen ...

sondern das eigene Volk ... Körperverletzung im Amt ...



so wie besinnungslose Polizisten kleine Mädchen mißhandeln ...

die mit ihrem Kinderfahrrad etwas zu schnell gefahren sind ...



ohne auch das geringste Gefühl dafür ... wie unter Drogen stehend ...

wie sie sich selbst verletzen ... Masochismus pur ...









