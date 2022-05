Montag, 23 Mai 2022 | 21.143

Die Rechte der Menschen und ...

die Verfassung ...

wir haben eine Verfassung ... in der ziemlich gut und genau beschrieben ist ...

wie man sie ausüben (betreiben) und handhaben (bedienen) soll ...



also etwa so ... wie das in jeder Betriebsanweisung bzw Bedienungsanleitung steht ...

für Autos / Flugzeuge / Schiffe / Raumstationen und oder sonstige Technik aller Art ...



während die Technik ständig überwacht und kontrolliert wird ...

digitalisiert bis auf die Millisekunden und die Minimillimeter ...



glaubt man bei der Verfassung ohne jegliche Kontrolle und Korrektur auszukommen ...

immer wieder nicht nur laissez faire / laissez aller ... sondern Mißbrauch und Mißhandlung



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Merkels Spaß und Tod ...







