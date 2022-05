Sonntag, 22 Mai 2022 | 20.142

Die Menschenrechte und ...

das Recht auf Bildung und Erziehung ...

ganz früher ... also beim Übergang von der Zivilisation zur Kultur ...

gab es sowas wie Bildung und Erziehung nur in den so genannten adeligen Kreisen ...



später ... mit der Verbreiterung und Erweiterung dieses adeligen Wohlstands ...

verbreiterte sich auch das Bildungswesen auf das so genannte Bildungsbürgertum ...



heutezutage ... nach 16 Jahren Kanzlerin Angela Merkel ...

gibt es nur noch das Proletariat ... das sozialistische bunte Proletariat ...



groteskerweise ...

wo Angela Merkel doch aus dem Konservativen Lager kommt ...



aber ein Mensch ... der selbst keinerlei anspruchsvolle Bildung geschweige Erziehung hat ...

kann sowas natürlich auch nicht vermitteln geschweige politisch umsetzen ...



